Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

Нисмо хтјели да долази ни Додик ни Каран, довољно је било да људи виде кандидата Бланушу и Јелену Тривић и Љубишу Петровића и људи су се сви окренули и нагрнули са нама, рекао је Зоран Стевановић, предсједника зворничког СНСД-а након убједљиве побједе Синише Карана у овој локалној заједници на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Српске.
"Имали смо преко 500 "гостију" из разних крајева наше земље. Једино добро су прошли наши угоститељи и хотелијери јер се тражио кревет више јер су сви опозициони кандидати нагрнули овамо. То је тражило и наш посебан приступ у кампањи. Нисмо хтјели да долази ни Додик ни Каран, довољно је било да људи виде кандидата Бланушу, и Јелену Тривић и Љубишу Петровића и људи су се сви окренуло и нагрнули са нама. И они који никада нису били за нас, сада су гласали за нас", рекао је Стевановић.
Он каже да су "одбранили" разлику од око 6.000 гласова.
"Одбрани смо разлику, око 6000 ће бити у коначници. Захваљујем се свима који су гласали, па чак и за опозицију. Када још једном дође Тривићка и Блануша и они ће престати да гласају за њих", рекао је Стевановић.
