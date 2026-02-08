Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

Извор:
Из општина и градова у Републици Српској пристижу резултати поновљених пријевремених избора за предсједника, који су одржани данас, у недјељу, 8. фебруара.
Избори су, подсјетимо, поновљени на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Горан Маричић, в.д. предсједника Градског одбора СНСД Бањалука, тврди да је кандидат СНСД за предсједника Републике Српске Синиша Каран на поновљеним изборима у Бањалуци на једином гласачком мјесту, у Шарговцу, убједљиво побиједио.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је у Приједору на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске, подаци су Изборног штаба Градског одбора СНСД-а Приједор.
"Каран је на два бирачка мјеста на којима су се избори понављали освојио 566 гласова, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 228", рекао је Срни потпредсједник приједорског СНСД-а Слободан Јавор.
У Горњим Орловцима Каран је, наводи Срна, освојио 280, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 145 гласова, док је у Саничанима СНСД освојио 286, а СДС 83.
Данијел Јошић, предсједник Изборног штаба СНСД-а Добој, прогласио је побједу Синише Карана у овом граду, на поновљеним пријевременим изборима у Републици Српској, одржаним данас, у недјељу, 8. фебруара.
Кандидат СНСД-а за пресдједника Републике Српске Синиша Каран освојио је највише гласова на поновљеним изборима на бирачком мјесту у Слијепчевићима код Брчког, саопштено је из Изборне комисије дистрикта.
"Према прелиминарним резултатима са овог бирачког мјеста, Каран је освојио освојио 54 гласа, кандидат СДС-а Бранко Блануша добио је повјерење 33 бирача, док је Игор Гашевић освојио један глас", рекла је Срни члан Изборне комисије дистрикта Љиљана Оренди.
Кандидат СНСД-а Синиша Каран на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске добио је највише гласова на бирачком мјесту Митровићи у Станарима, речено је Срни из Општинске изборне комисије /ОИК/.
Каран је освојио подршку 37 бирача, а кандидат СДС-а Бранко Блануша има 31 глас.
На бирачком мјесту у Невесињу на којем су поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске побиједио је кандидат СНСД-а Синиша Каран, речено је Срни у Општинској изборној комисији /ОИК/.
Каран је добио 132 гласа, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 57 гласова.
Кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 89, а кандидат СНСД-а Синиша Каран 24 гласа на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске који су одржани на једном бирачком мјесту у Лопарама.
Предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Давор Вићић рекао је Срни да на бирачком мјесту Кореташи у општини Лопаре није било гласова за остале предсједничке кандидате.
Кандидат СНСД-а на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је на бирачком мјесту у селу Врањска у Билећи, изјавила је предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Јелена Капор.
Она је навела да је Каран освојио 31 глас, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 18.
"На бирачком мјесту у билећком селу Врањска данас је гласало 49 бирача или 59,75 одсто", навела је Капорова, преноси Срна.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на бирачком мјесту Брљево у Гацку, речено је Срни у Општинској изборној комисији /ОИК/.
Каран је освојио 83 гласа, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 64. Према подацима ОИК-а, од 230 бирача гласало је 147 или 63,91 одсто.
На поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на бирачком мјесту Средњошколски центар један у Власеници побиједио је кандидат СНСД-а Синиша Каран, рекла је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Сања Ристић.
Ристићева је навела да је Каран освојио је 145 гласова, СДС-ов кандидат Бранко Блануша 78, док су четири листића била неважећа.
Она је нагласила да је Каран на поновљеним изборима добио 10 гласова више него на гласању 23. новембра 2025. године.
Кандидат СНСД-а Синиша Каран освојио је највише гласова на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на бирачком мјесту Штрпци у општини Рудо, речено је Срни из Општинске изборне комисије /ОИК/.
Каран је добио 187 гласова бирача, док је кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио 100 гласова. Кандидат Драган Ђокановић из Савеза за нову политику и Игор Гашевић независни кандидат добили су по један глас.
На бирачком мјесту Штрпци гласала су укупно 292 бирача, односно 29,31 одсто од укупно 996 бирача, а евидентирана су и три неважећа гласачка листића.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран освојио је на поновљеним пријевременим изборима у Осмацима 267 гласова, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 72 гласа, прелиминарни су подаци Општинске изборне комисије /ОИК/ Осмаци.
"У општини Осмаци на једном биралишту на којима су поновљени избори гласало је 347 бирача или 50,95 одсто од укупно 681 уписаних у бирачки списак", рекао је Срни предсједник ОИК-а Осмаци Владо Капур.
Он је подсјетио да су, према одлуци ЦИК-а, од шест бирачких мјеста у Осмацима, избори поновљени само на једном.
На бирачком мјесту Приградско у Угљевику кандидат СНСД Синиша Каран освојио је 320 гласова, док је кандидат СДС Бранко Блануша добио 202 гласа, речено је Срни у Општинском одбору СНСД Угљевик.
На поновљеним изборима у новембру на овом је бирачком мјесту Каран освојио 327 гласова, Блануша 199.
Изборни дан у Угљевику протекао је мирно, без проблема и без приговора, а излазност грађана на поновљеним пријевременим избори за предсједника Републике Српске је 57 одсто.
На једном бирачком мјесту гдје су у Угљевику поновљени избори уписано је 936 бирача.
