Већ се истопило 6.500 гласова Бланушине предности: Једна фотографија све говори

Синиша Каран, кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, већ је надокнадио заостатак од 6.500 гласова који је имао након што је ЦИК поништио гласове из новембра.

И не само то, Каран је противкандидата из СДС-а Бранка Бланушу већ оставио иза себе за скоро 6 хиљада гласова.

Наиме, на нешто више од 80,88 одсто пребројаних мјеста на поновљеним изборима Каран има укупно 218.481 гласова, док је Блануша освојио 210.909.

Резултати поновљених избора

Овај трендинг указује да је Каран нови предсједник Републике Српске, али напомињемо да треба сачекати да се преброје сви гласови.