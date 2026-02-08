Logo
Large banner

Већ се истопило 6.500 гласова Бланушине предности: Једна фотографија све говори

Извор:

АТВ

08.02.2026

20:10

Коментари:

0
Каран и Блануша

Синиша Каран, кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, већ је надокнадио заостатак од 6.500 гласова који је имао након што је ЦИК поништио гласове из новембра.

И не само то, Каран је противкандидата из СДС-а Бранка Бланушу већ оставио иза себе за скоро 6 хиљада гласова.

Наиме, на нешто више од 80,88 одсто пребројаних мјеста на поновљеним изборима Каран има укупно 218.481 гласова, док је Блануша освојио 210.909.

Резултати поновљених избора
Резултати поновљених избора

Овај трендинг указује да је Каран нови предсједник Републике Српске, али напомињемо да треба сачекати да се преброје сви гласови.

Подијели:

Тагови:

Поновљени пријевремени избори

резултати поновљених избора

Каран Блануша избори резултати

ATV

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

Република Српска

Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

42 мин

1
Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

Република Српска

Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

48 мин

0
"Каран побјеђује још убједљивије него прошли пут"

Република Српска

"Каран побјеђује још убједљивије него прошли пут"

48 мин

1
Како је опозиција прошла на једином гласачком мјесту у Бањалуци

Република Српска

Како је опозиција прошла на једином гласачком мјесту у Бањалуци

54 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

48

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

20

46

Бранко Блануша признао пораз?

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner