Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

Извор:
АТВ
08.02.2026
20:07
Коментари:1
И док стижу први резултати поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, СДС, свјестан новог изборног пораза, већ је закукао.
Шеф клуба посланика ове партије у Народној скупштини Републике Српске, Огњен Бодирога, оцијенио је данашњи изборни дан као "бруку демократије у Републици Српској".
На прес конференцији СДС, Бодирога је истакао да СДС потпуно релаксирано чека изборне резултате, те је кренуо са већ стандардном причом.
"Једва чекамо да видимо стање нације. Видјећемо да ли је нормално да се 350 милиона КМ народног новца у разним аферама, да ли је нормално да су путеви у источном дијелу Српске у катастрофалном стању, да се на позицији в.д. предсједника РС налази НАТО лобиста Ана Тришић Бабић", истакао је Бодирога.
Опет је причао и о наводној куповини гласова.
"Ово је борба за опстанак Српске. Што се тиче избора, ово је брука и срамота", поручио је Бодирога.
Чини се да је крајње вријеме да опозиционе партије и њихови лидеру преузму одговорност за вишегодишње изборне поразе.
