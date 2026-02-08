Logo
Бањац: Избором Карана грађани Српске послали јасну поруку

Извор:

СРНА

08.02.2026

22:05

Бањац: Избором Карана грађани Српске послали јасну поруку
Фото: АТВ

Предсједник Народне партије Српске Дарко Бањац изјавио је да су избором кандидата СНСД-а Синише Карана за предсједника Републике Српске грађани послали јасну поруку да одлучују о свом предсједнику, а не Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ, политичко Сарајево или поједине амбасаде.

Он је позвао ЦИК БиХ да ово заврши јер Република Српска иде даље.

"Уколико ово не би завршили, сљедећи избори неће бити само избори за предсједника Републике Српске него избори за предсједника државе Републике Српске јер ми више немао куда, ствар је врло једноставна", рекао је Бањац на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Бањац је указао да је Каран на поновљеним изборима побиједио са већом разликом него на изборима 23. новембра прошле године, односно са 1.000 гласова више.

