Logo

Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

Извор:

СРНА

04.11.2025

19:19

Коментари:

0
Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

Предсједник НПС-а Дарко Бањац изјавио Срни да је Уставни суд БиХ, одбацујући апелацију предсједника Милорада Додика, потврдио да је политички суд, без икакве везе са правом, али и да је овом одлуком срушио Устав БиХ.

"Уставни суд БиХ је још једном показао да не поштује само Устав БиХ, него и међународне правне норме. Ово што се десило је, заиста, урушавање правног система БиХ. Тај суд је срушио и сам себе", рекао је Бањац у име политичке групе НПС-ДНС.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Инквизицијски Уставни суд стао на страну странца окупатора

Бањац је навео да чињеница да је Уставни суд БиХ крњи јер нема двоје судија из Републике Српске показују да у суштини тај суд и не постоји.

Он каже да се политички процес против Додика наставља од политичког Сарајева, који има утицај на крњи Уставни суд БиХ, као и да се овом одлуком показује и то да на нивоу државне заједнице не постоји право, него политичке одлуке неког органа који себе зове уставним судом.

nebojsa vukanovic

Република Српска

Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале

"Парадокс је да странци буду чланови Уставног суда, што није забиљежено нигдје осим у земљи која себе зове државном заједницом БиХ. Ово је само још једна потврда да у овој земљи право не постоји, већ само политичка сила којом се настоје диктирати процесе", додао је Бањац.

Крњи Уставни суд БиХ одбио је апелацију адвокатског тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

Дарко Бањац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уставни суд БиХ показао да је политички орган

БиХ

Уставни суд БиХ показао да је политички орган

1 ч

0
Наставља се блокада институција у САД

Свијет

Наставља се блокада институција у САД

1 ч

0
Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић: Уставни суд ће изгубити

1 ч

0
Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

Свијет

Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

1 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Инквизицијски Уставни суд стао на страну странца окупатора

БиХ

Кошарац: Инквизицијски Уставни суд стао на страну странца окупатора

1 ч

0
Уставни суд БиХ показао да је политички орган

БиХ

Уставни суд БиХ показао да је политички орган

1 ч

0
Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић: Уставни суд ће изгубити

1 ч

0
Goran Petronijević advokat

БиХ

Петронијевић: Само у БиХ се могло овако нешто догодити

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

43

У првом плану: Ненад Стевандић

20

43

Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

20

33

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

20

21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

20

18

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner