Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

Предсједник НПС-а Дарко Бањац изјавио Срни да је Уставни суд БиХ, одбацујући апелацију предсједника Милорада Додика, потврдио да је политички суд, без икакве везе са правом, али и да је овом одлуком срушио Устав БиХ.
"Уставни суд БиХ је још једном показао да не поштује само Устав БиХ, него и међународне правне норме. Ово што се десило је, заиста, урушавање правног система БиХ. Тај суд је срушио и сам себе", рекао је Бањац у име политичке групе НПС-ДНС.
Бањац је навео да чињеница да је Уставни суд БиХ крњи јер нема двоје судија из Републике Српске показују да у суштини тај суд и не постоји.
Он каже да се политички процес против Додика наставља од политичког Сарајева, који има утицај на крњи Уставни суд БиХ, као и да се овом одлуком показује и то да на нивоу државне заједнице не постоји право, него политичке одлуке неког органа који себе зове уставним судом.
"Парадокс је да странци буду чланови Уставног суда, што није забиљежено нигдје осим у земљи која себе зове државном заједницом БиХ. Ово је само још једна потврда да у овој земљи право не постоји, већ само политичка сила којом се настоје диктирати процесе", додао је Бањац.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је апелацију адвокатског тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
