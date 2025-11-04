Наставља се блокада институција у САД

Извор:
Блокада у САД ће се наставити и 36. дан, јер Сенат опет није успио да обезбиједи 60 гласова потребних за усвајање закона о финансирању администрације.
Током гласања, само 54 сенатора подржала су закон који су предложили републиканци, а 44 су била против.
Тиме је актуелна блокада постала најдужа у историји САД.
Претходни рекорд постављен је током прве администрације Доналда Трампа, када је блокада институција трајала 35 дана, од 22. децембра 2018. до 25. јануара 2019.
Предсједник САД Доналд Трамп је данас позвао да се одмах заустави "смијешна блокада".
