У судару возова погинуло најмање 8 особа

Најмање осам људи је погинуло, а неколико је рањено у судару путничког и теретног воза у држави Чатисгар у централној Индији, рекли су званичници.
Теретни воз је стајао у тренутку несреће, а путнички воз је ударио у њега отпозади, оштетивши првих неколико вагона путничког воза, рекао је новинарима замјеник главног министра Арун Сао.
Телевизијски снимци приказали су уништени први вагон путничког воза дјелимично постављен на посљедњи вагон теретног воза, док полиција и спасилачке екипе покушавају да извуку преживјеле.
Управа жељезница саопштила је да ће бити спроведена детаљна истрага о инциденту.
Индијска жељезничка мрежа је четврта по величини на свијету и пролази кроз трансформацију вриједну 30 милијарди долара са новим возовима и модерним станицама.
Међутим, жељезничке несреће нису неуобичајене у овој земљи, која је доживела један од најгорих таквих судара 2023. године, када су се три воза сударила у јужној држави Одиша. Том приликом погинуло је 288 људи.
