У судару возова погинуло најмање 8 особа

Извор:

СРНА

04.11.2025

17:09

У судару возова погинуло најмање 8 особа
Фото: Unsplash

Најмање осам људи је погинуло, а неколико је рањено у судару путничког и теретног воза у држави Чатисгар у централној Индији, рекли су званичници.

Теретни воз је стајао у тренутку несреће, а путнички воз је ударио у њега отпозади, оштетивши првих неколико вагона путничког воза, рекао је новинарима замјеник главног министра Арун Сао.

ronaldo

Фудбал

Роналдо открио када ће отићи у пензију

Телевизијски снимци приказали су уништени први вагон путничког воза дјелимично постављен на посљедњи вагон теретног воза, док полиција и спасилачке екипе покушавају да извуку преживјеле.

Управа жељезница саопштила је да ће бити спроведена детаљна истрага о инциденту.

Индијска жељезничка мрежа је четврта по величини на свијету и пролази кроз трансформацију вриједну 30 милијарди долара са новим возовима и модерним станицама.

Ковчег сахрана

Свијет

Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

Међутим, жељезничке несреће нису неуобичајене у овој земљи, која је доживела један од најгорих таквих судара 2023. године, када су се три воза сударила у јужној држави Одиша. Том приликом погинуло је 288 људи.

