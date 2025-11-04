Logo

Скоко: Те ''Гацко'' поново на мрежи

СРНА

04.11.2025

16:43

Фото: АТВ

Термоелектрана "Гацко" данас је поново почела да ради након краћег пролазног квара, изјавио је Срни директор тог предузећа Максим Скоко.

Скоко је навео да у термоелектрани у наредном периоду не очекују проблеме, али да се то никад не зна због старости система.

БиХ

Централна банка: Број блокираних рачуна пословних субјеката порастао на 107.943

Према његовим ријечима, на депонији гатачке термоелектране налази се око 100.000 тона угља.

Скоко је додао да је термоелектрана, након капиталног ремонта, радила непрекидно скоро два мјесеца и произвела 1.010 гигават-часова електричне енергије, што је око три одсто више од плана.

Квар због којег је Термоелектрана "Гацко" била ван мреже, настао је јуче поподне.

RiTE Gacko

Максим Скоко

