Скоко: Те ''Гацко'' поново на мрежи

Скоко је навео да у термоелектрани у наредном периоду не очекују проблеме, али да се то никад не зна због старости система.

Према његовим ријечима, на депонији гатачке термоелектране налази се око 100.000 тона угља.

Скоко је додао да је термоелектрана, након капиталног ремонта, радила непрекидно скоро два мјесеца и произвела 1.010 гигават-часова електричне енергије, што је око три одсто више од плана.

Квар због којег је Термоелектрана "Гацко" била ван мреже, настао је јуче поподне.