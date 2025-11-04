Logo

Преминуо бивши голман Црвене звезде

Б92

04.11.2025

16:09

Преминуо бивши голман Црвене звезде

У 72. години преминуо је Драган Симеуновић, некадашњи голман Црвене звезде и бројних других клубова, који је био и репрезентативац Југославије.

Симеуновић је црвено-бијели дрес носио у ери Стевана Дике Стојановића и Живана Љуковчана, гдје је остварио преко 30 наступа.

Са Звездом је освојио двије титуле шампиона Југославије и један национални Куп некадашње велике земље.

Оставио је дубок фудбалски траг и бранећи боје Слоге из родног Краљева, потом Трепче, Вардара, ОФК Београда, Будућности и београдског Радничког.

eu evropska unija

Свијет

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

У иностранству је наступао за Аполон из Каламарије на Кипру и Олимпијакос из Волоса у Грчкој.

За национални тим је наступио једном, у пријатељској утакмици против Румуније 30. марта 1980. године, чиме је и ту уписао своје име у историји овдашњег фудбала.

