Преминуо бивши голман Црвене звезде

У 72. години преминуо је Драган Симеуновић, некадашњи голман Црвене звезде и бројних других клубова, који је био и репрезентативац Југославије.
Симеуновић је црвено-бијели дрес носио у ери Стевана Дике Стојановића и Живана Љуковчана, гдје је остварио преко 30 наступа.
Са Звездом је освојио двије титуле шампиона Југославије и један национални Куп некадашње велике земље.
Оставио је дубок фудбалски траг и бранећи боје Слоге из родног Краљева, потом Трепче, Вардара, ОФК Београда, Будућности и београдског Радничког.
У иностранству је наступао за Аполон из Каламарије на Кипру и Олимпијакос из Волоса у Грчкој.
За национални тим је наступио једном, у пријатељској утакмици против Румуније 30. марта 1980. године, чиме је и ту уписао своје име у историји овдашњег фудбала.
