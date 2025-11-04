Logo

Спалети: Влаховић жели да остане

04.11.2025

11:16

Спалети: Влаховић жели да остане
Фото: Таnjug

Хоће ли се коначно помирити Душан Влаховић и Јувентус? Спекулише се већ годину дана о томе да ће српски нападач променити средину, али према ријечима новог тренера Лучана Спалетија - Влаховић жели да остане.

"Причали смо и то у више наврата. Душан зна окружење, зна колико је важно играти за Јувентус. Свестан је да има уговор до наредног љета, али он жели да остане и послије тога".

Па је додао.

"Срећан је овд‌је", рекао је Спалети, а преноси "Gazzetta".

Чини се да су се у старту поклопили искусни Италијан и прва звезда Торина. Или је то само још једна психолошка игрица како би се притисак пребацио на Влаховића.

Када је ријеч о Србину, пише "Gazzetta" да је у разговорима са Тотенхемом, Челсијем и Бајерном, те да и даље не постоји могућност према којој би Влаховић остао у Торину, без смањене плате.

