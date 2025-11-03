Logo

Пузигаћа у сузама: Најближи сарадник Жижовића сломљен од бола

Извор:

Агенције

03.11.2025

Младен Жижовић, тренер Радничког из Крагујевца, преминуо је у понедјељак навече у Лужанима, током меча с екипом Младости у оквиру 14. кола Супер лиге Србије.

Жижовић се изненада срушио у 22. минуту утакмице те му је крај клупе Радничког указивана помоћ. Превезен је у болницу, али спаса није било.

62d6e033ca21d Lalatovic

Фудбал

Лалатовић открио детаље са терена након смрти Жижовића: Само сам чуо...

Судија је прекинуо сусрет у 41. минуту и тада је свима било јасно шта се десило.

Играчи и стручни штабови су се ухватили за главе, попадали на траву, заплакали.

Најтеже је било Жижовићевом пријатељу и најближем сараднику, Бојану Пузигаћи, који је заједно с њим дошао у Крагујевац након ангажмана у бањалучком Борцу.

Пузигаћу су покушавали утјешити, али безуспјешно; клекнуо је, није могао сакрити сузе, дјеловао је изван себе…

Младен Жижовић је у играчкој каријери наступао за бројне клубове из Србије и БиХ, уписао је и два наступа за репрезентацију БиХ, а престао је играти 2016, када је имао 31 годину.

6878f906e8595 Жижовић

Фудбал

Клуб офарбао грб у црно након што је преминуо Младен Жижовић

Као играч био је истински борац, капитен Радника, освајач Купа са Бијељинцима, са Зрињским шампион БиХ, а доста добрих ствари радио је као тренер водећи Зрињски, Радник, Слободу, Борац…

Нажалост, десило се најгоре. Изненада, напустио нас је човјек који је обиљежио једну еру Премијер лиге БиХ и то са само 44 године.

