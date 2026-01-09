Logo
Вјерује се да дјеца рођена на Божић имају посебан благослов: Најчешће добијају ова имена

Извор:

Она

09.01.2026

08:37

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Дјеца рођена на Божић сматрају се "даром од Бога". Вјерује се да је беба која је рођена на овај дан благословљена на посебан начин.

Божић, најрадоснији хришћански празник, долази са посебном магијом која обиљежава свако срце. У данима када мирис свјеже печених колача испуњава домове, а мелодије божићних пјесама одзвањају у душама, сви ми, кроз обичаје и традицију, обнављамо дубоку везу са прошлошћу и вјеровањима која нас подсјећају на праву суштину овог времена – љубав, заједништво и поклањање радости.

Вакцина-06092025

Здравље

Вакцину против ХПВ примило 6.904 дјеце млађе од 18 година

У народним обичајима, обиљежавање Божића постаје истински ритуал породице, гдје се сваким гестом потврђује снага заједништва и благослова.

Магија рођења на Божић

За дјецу рођену на Божић вјерује се да носе посебну судбину. Сам датум рођења на овај дан постаје симболичан, јер се сматра да су она посебна даровањем живота, баш као што је и Исус дошао међу нас. Људи вјерују да су та дјеца предодређена за посебан животни пут – пут свјетлости и љубави.

Рођење на Божић за родитеље је испуњење једне велике животне наде. Али и осјећај да је та беба благословена на јединствен начин. У многим културама, дјеца рођена на овај дан сматрају се "даром од Бога", а родитељи их гледају као знак љубави и божанског плана.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Имена која се дају

Традиционално, дјеца рођена на Божић добијала су имена која су носила посебну симболику. Родитељи су вјеровали да име дјетета треба да одражава благослов Божији, па су често бирали имена као што су Богдан, Божидар, Божа, Божимир, Божица и многе друге варијанте које носе значење Божијег дара. Ова имена носила су тежину вјеровања да је дијете дошло са посебном мисијом.

Данас, модерна варијанта ових имена као што су Теодор, Теодора или Доротеја, задржавају то исто значење – симбол Бога и свјетлости.

Празнична магија – дан када се рађа нада

Божић је дан када се све зло заборавља, а љубав долази у свој пуној снази. Рођење дјетета на овај дан није само пролазна срећа; то је позив на славље и захвалност за живот и љубав, која се у обиљежавању Божића преноси са генерације на генерацију.

Тај диван тренутак постаје дио већег, божанског плана, а родитељи који доживе овај тренутак осјећају се повезани са самим празником, са његовом радошћу и чудом које доноси.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање

Кроз све ове традиције и обичаје, Божић постаје много више од самог празника. Он постаје симбол наде, вјеровања и љубави која је увијек присутна, а која нас окупља у јединственом и незаборавном тренутку.

