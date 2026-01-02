Три родитељске грешке због којих дјеца могу имати проблем са постављањем граница

Извор:
Бити родитељ један је од најтежих послова на свијету, али понекад га, и то у најбољој намјери, сами себи додатно отежамо.
Такав приступ може довести до стреса у породици и спријечити нас да у потпуности уживамо у одрастању своје дјеце, а код њих касније створити проблеме с постављањем граница у одраслој доби, пише YоурТанго.
Стручњаци истичу три уобичајена начина на које родитељи ненамјерно чине и своје и животе своје дјеце стреснијим него што је потребно, што касније резултира потешкоћама с личним границама, преноси Индекс.
Да ли је ваше дијете природно интровертно, а ви прижељкујете малог екстроверта? Воли ли да чита док ви сањате о спортисти у кући? Инсистирате ли да домаћи уради одмах након школе, иако му више одговара да то учини касније?
Предавања не дјелују; умјесто тога, покушајте са слушањем, постављањем питања без осуђивања и нуђењем савјета с емпатијом. Дијете осјећа ваше разочарање, што поткопава његово самопоуздање. Студија из 2022. године показала је да је такозвано хеликоптер-родитељство повезано с вишим стопама анксиозности и депресије код дјеце, јер им шаље поруку да нису способна самостално рјешавати проблеме.
Коментаришете ли непрестано сваки аспект дјететовог живота? Изговарате ли реченице попут: „Носиш ли то? Не слаже се и изгледаш као бескућник. Шта ти је?“ или: „Зашто немаш добре оцјене као твоја сестра? Ја сам имао добре оцјене у школи. Шта ти је?“
Ако се препознајете у оваквим критикама, вјероватно претјерано контролишете своју дјецу и тиме уносите немир у породицу.
Дјеца су изузетно свјесна слабости својих родитеља. Ако најавите казну, попут одузимања екрана због непоспремљене собе, а затим то не спроведете, управо сте их научили да ваша ријеч нема тежину.
Није потребно имати много правила, али је кључно да она најважнија – попут поштовања договореног времена повратка кући или односа према браћи и сестрама – буду неупитна и досљедно спровођена.
Када дјеца знају да мислите озбиљно, престаће с непожељним понашањем. Истраживања потврђују да је недосљедна дисциплина снажно повезана с проблемима у понашању, јер дјеца уче да могу игнорисати родитељске захтјеве без посљедица.
Прихватите своју дјецу онаквима каква јесу и градите однос на темељу тога. Будите им доступни, али не и наметљиви, посебно како одрастају. На крају, поставите јасне границе за кључна понашања и досљедно их се држите, како би вас дијете научило поштовати и вјеровати вам. Вријеме које имате с дјецом у свом дому је ограничено, зато га учините што угоднијим и испуњенијим за све.
