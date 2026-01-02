Саопштење РиТЕ Угљевик због дезинформација у медијима

02.01.2026
12:40
Коментари:1
РиТЕ Угљевик саопштењем су демантовали лажне медијске вијести о хаварији на постројењу.
Саопштење преносимо у цјелости:
С обзиром на медијске наслове и дезинформације које се шире путем медија, РиТЕ Угљевик даје ово саопштење у циљу информисања јавности, да ситуација која се десила није никаква хаварија како је медијски представљена, него уобичајени квар на опреми и да су предузете све активности на отклањању истог.
Шљака се из ложишта котла, односно одшљакивача, одводи путем гребача (ланчастог транспортера). У условима повећаних количина шљаке наведени систем ради у изузетно тешким условима. Тако је услед константне, високе оптерећености и замора материјала дошло до изненадног лома на ланчанику преко кога се остварује погон ланчастог транспортера, чиме је онемогућен даљи транспорт шљаке из одшљакивача. Погонско особље је у датом тренутку донијело једину могућу и исправну одлуку и извршило безбједно искључење котловског агрегата. С обзиром да је у тренутку лома ланчаника унутар одшљакивача остала одређена количина шљаке, да у том моменту и даље долази до обрушавања шљаке са зидова ложишта котла повремено долази до исијавања одређених мањих количина шљаке изван одшљакивача. У циљу контроле наведене ситуације погонско особље је ангажовало ватрогасно особље које је обезбјеђивало лице мјеста, те ни у једном тренутку није било опасности по запослене и опрему.
Претходно описана ситуација није неуобичајена и била је можемо слободно рећи велики број пута током периода рада термоелектране, односно више пута је долазило до кидања самог ланца ланчастог транспортера или квара на редуктору погона ланчастог транспортера. Наведени проблеми су доводили до потребе безбједног искључења котла, у циљу отклањања кварова.
РиТЕ Угљевик осуђује пласирање неистина од стране РТВ БН, као и преношење таквих неистина од стране појединих медија и портала. У случају да се такве ситуације понове бићемо принуђени да прекинемо сваку комуникацију и да против медија који шире панику и узнемиравају јавност преношењем нетачних и непровјерених информација о раду РиТЕ Угљевик, покренемо све расположиве правне поступке ради заштите угледа предузећа и одговорности за насталу штету.
