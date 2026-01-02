Logo
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Извор:

Агенције

02.01.2026

12:19

Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47
Фото: Pexels

Италијанско Министарство спољних послова саопштило је да је 47 особа погинуло у пожару у Кран-Монтани у Швајцарској, а да је 80 до 100 повријеђених у критичном стању.

Из Министарства наводе да је 10 Италијана пребачено у болницу након пожара, док се петоро или шесторо људи и даље води као нестало. Троје Италијана је пребачено у болницу у Милану, јавља "Скај њуз".

Француско Министарство спољних послова саопштило је синоћ да је деветоро француских држављана рањено, док се осморо води као нестало у пожару који је у новогодишњој ноћи избио у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана.

У међувремену, државни савјетник швајцарског кантона Вале Стефан Ганцер изјавио је данас да се од 80 до 100 особа повријеђених у пожару који је у новогодишњој ноћи захватио бар у швајцарском одмаралишту Кран-Монтана налазе у критичном стању.

Душана Босанчић

Друштво

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

Швајцарски лист "Темп" наводи да су повријеђени хоспитализовани у болницама у Швајцарској, а поједини су пребачени у здравствене установе у Милану, Паризу, Лиону и Штутгарту, док се истрага и идентификација страдалих данас настављају.

Форензичке екипе користе денталне и ДНК записе како би утврдиле идентитет жртава, а очекује се да цијели процес траје више седмица, јер многи од страдалих нису пријављени као нестали када су породицама јављени први подаци о трагедији.

Швајцарски државни савјетник Матја Ренар изјавио је да није реално очекивати брзе резултате идентификације.

''Ово је огроман и осјетљив задатак, који захтијева потпуну прецизност. Не желимо да дође до грешака у именима и саопштењима породицам'', рекао је он.

аустралијан опен танјугап australijan open

Тенис

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Власници ноћног бара у Кран-Монтани, у којем се догодила несрећа у којој је најмање 47 људи страдало, су супружници Жак и Џесика Морети са Корзике, који важе за угледне угоститеље у Швајцарској.

"Дејли мејл" је објавио да су они отворили бар отворили 2015. године, а захваљујући успјешном раду објекта, отворили су још два ресторана. Лист наводи да је то био једини бар који је дозвољавао улазак гостима старим 16 година, за разлику од других барова гдје је доња граница 18.

Бар са терасом на спрату и клубом у подруму, са ди-џејевима и музиком уживо, постао је једно од најпопуларнијих ноћних мјеста у граду, са клијентелом коју су чинили углавном млади и богати љубитељи зимских спортова, али и локално становништво.

