Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

02.01.2026
Америчка ветеранка Венус Вилијамс (45) добила је специјалну позивницу организатора Аустралијан Опена за учешће на предстојећем првом гренд слему сезоне.
Тако ће бивша најбоља тенисерка свијета постати најстарија ученица Мелбурна у историји турнира.
Власница актуелног рекорда је Јапанка Кимико Дате која је 2015. године играла на "Ози Опену" у тренутку када је имала 44 године и три мјесеца, али то неће бити задуго.
Венус је 17. јуна напунила 45 година.
Посљедњи меч старија сестра Вилијамс одиграла је још у августу, на УС Опену, када је поражена у првој рунди од Чехиње Каролине Мухове (3-6, 6-2, 6-1).
Американка је, подсјетимо, током велике и трофејне каријере пет пута освојила Вимблдон, два пута УС Опен, док је два пута поражена у финалу Аустралијан Опена.
