Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Б92

02.01.2026

11:42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Америчка ветеранка Венус Вилијамс (45) добила је специјалну позивницу организатора Аустралијан Опена за учешће на предстојећем првом гренд слему сезоне.

Тако ће бивша најбоља тенисерка свијета постати најстарија ученица Мелбурна у историји турнира.

Власница актуелног рекорда је Јапанка Кимико Дате која је 2015. године играла на "Ози Опену" у тренутку када је имала 44 године и три мјесеца, али то неће бити задуго.

Венус је 17. јуна напунила 45 година.

тенис

Тенис

Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди

Посљедњи меч старија сестра Вилијамс одиграла је још у августу, на УС Опену, када је поражена у првој рунди од Чехиње Каролине Мухове (3-6, 6-2, 6-1).

Американка је, подсјетимо, током велике и трофејне каријере пет пута освојила Вимблдон, два пута УС Опен, док је два пута поражена у финалу Аустралијан Опена.

