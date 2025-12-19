Logo
Тениски великан одлази у пензију

19.12.2025

20:22

Коментари:

0
Тениски великан одлази у пензију
Фото: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Швајцарски тенисер Стен Вавринка саопштио је данас да ће завршити каријеру на крају сљедеће године.

Вавринка (40) је током каријере освојио 16 титула, по једном је био најбољи на Аустралијан опену, Ролан Гаросу и УС опену.

Швајцарски тенисер се тренутно налази на 157. месту на АТП листи, а највиши пласман у каријери му је била трећа позиција.

"Свака књига има крај. Вријеме је да испишем посљедње поглавље своје тениске каријере, 2026. ће бити моја последња година на АТП туру", написао је Вавринка на друштвеним мрежама.

Борац - Зрињски

Фудбал

Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа

Он је навео да још увек жели да тестира своје границе и заврши каријеру на најбољи могући начин.

"И даље имам снове везане за овај спорт, уживао сам у свему што ми је тенис дао, посебно у емоцијама које сам осећао играјући пред вама. Радујем се што ћу вас још једном видјети широм света", поручио је швајцарски тенисер.

tenis

Sten Vavrinka

Коментари (0)
