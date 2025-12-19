Logo
Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа

Извор:

АТВ

19.12.2025

19:46

Коментари:

0
Фото: АТВ

90 минута је Зрињски плесао по ивици амбиса, а онда је аутогол Цветковића у судијској надокнади утакмице донио Мостарцима важан бод и пласман у нокаут фазу Лиге конференција. Највећи је то успјех клуба у историји, а Зрињски је након Борца постао други БХ представник који је изборио европско прољеће.

Зрињски ће противника у плеј-офу сазнати 16. јануара, а могући противници су Лозана или Кристал Палас. До одласка на одмор Зрињском је остало да одигра још један меч. У недељу гостују Борцу у одложеном мечу трећег кола Премијер лиге БиХ. Бањалучани су лидери на табели са шест бодова више у односу на наредног ривала, а евентуалним тријумфом би се додатно учврстили на врху пред зимску паузу.

Утакмица Борац-Зрињски игра се у недељу на Градском стадиону и почиње 15 часова.

