Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа

90 минута је Зрињски плесао по ивици амбиса, а онда је аутогол Цветковића у судијској надокнади утакмице донио Мостарцима важан бод и пласман у нокаут фазу Лиге конференција. Највећи је то успјех клуба у историји, а Зрињски је након Борца постао други БХ представник који је изборио европско прољеће.
Зрињски ће противника у плеј-офу сазнати 16. јануара, а могући противници су Лозана или Кристал Палас. До одласка на одмор Зрињском је остало да одигра још један меч. У недељу гостују Борцу у одложеном мечу трећег кола Премијер лиге БиХ. Бањалучани су лидери на табели са шест бодова више у односу на наредног ривала, а евентуалним тријумфом би се додатно учврстили на врху пред зимску паузу.
Утакмица Борац-Зрињски игра се у недељу на Градском стадиону и почиње 15 часова.
