Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

Извор:

АТВ

19.12.2025

19:29

Фото: АТВ

Не каже се без разлога да Светог Николу слави пола Срба, а пола иде на славе. Овај светац поштује се у цијелом хришћанском свијету и најчешћа је породична слава.

Према вјеровању разлог "зашто баш свети Никола" се крије у дубоко укоријењеној потреби за заштитником у тешким временима.

“Он је спадао у просвјетитеље између осталог а сви они који спадају у просвјетитеље значе много не само за ужу националну средину него за све”,“Један од важнијих светаца у српком народу највише људи славе светог Николу”, “Главна његова мисија је била да помаже сиромашнима чак има једна верзија да се пењао на димњаке и убацивао новац сиромашним дјевојкама да се могу удати углавном је симбол даривања дјеце поготово”, рекли су грађани.

Обичаји на овај дан варирају од региона до региона, али су заједничке теме увијек љубав, великодушност и окупљање породица. На трпези која се припрема на Никољдан, поред осталих традиционалних јела, налази се и риба, која симболизује заштиту морепловаца коју је Свети Никола пружао.

“Најважније је да се припрема храна посна да се све остало ради како треба као код свих православаца најбитније је прињети свијећу жито погача И тако све је посно”,"Најбитније је да се то обиљежи у кругу породице лијепо са својом дјецом И породицом”, “Мислим да је првенствено важна молитва читање славе кољиво погача која се спрема искључиво за то”, додају грађани.

Прослави Светог Николе посебно се радују дјеца, која уочи славе оставе чизмицу у коју се тајно остављају поклони. Обичај остављања поклона симболизује начин живота Светог Николе, јер он своја добра дјела никада није чинио јавно. Зато постоје и они који се на овај дан дјеци представе као Свети Никола и дарују им поклоне. Циљ је приближити дјеци значај крсне славе и лик чудотворца.

"30 година дјечије позориште дјеци приближује овај данашњи дан. Дјеца су сваке године добра требамо ми старији да их обрадујемо.

Љепота је мог посла у томе некад буде напорно али је љепота је у томе што сам кључни у моменту велике радости и родитељске и дјечије", казао је Саша Терзић.

Свети Никола рођен је у у Малој Азији. Постао је свештеник, а затим и архиепископ познат по вјери и духовном животу, своје богатство посветио је помагању сиромашнима. Као духовни пастир бринуо је о болеснима, затвореницима и унесрећенима. Током прогона хришћана био је заробљен, а по ослобађању се вратио служби и учествовао на Првом сабору у Никеји, гдје је бранио православну вјеру.

Sveti Nikola

