Почела нова ера здравства у Требињу: Завршена нова болница

Аутор:Бојан Носовић
19.12.2025
19:11
Коментари:2
Почиње нова ера здравства у Требињу. На 17.500 квадратних метара простире се Болница Свети Архиђакон Стефан, 9 јануар. 20 амбуланти, врхунска технологија и опрема, модерне операционе сале, Ургентни блок, Поликлиника, дневне болнице, 223 кревета само су неке од карактеристика. Зна се и тачан број медицинара.
"Имамо 103 љекара и око 250 медицинских сестара и техничара, можда нам је још потребно неких десетак љекара и десетак сестара и то је број који смо планирали новом систематизацијом за овај објекат", казао директор Болнице Требиње Тренутно Недељко Ламбета.
Требињски медицинари већ увелико пакују кофере. Ових дана долазе да се упознају са простором и опремом. Имају страх али и вјеру да ће на најбољи начин одговорити свим задацима у овој савременој установи.
"То пресељење мора да се одигра у најкраћем временском року јер је свако одјељење повезано једно са другим, дијагностика је повезана са одјељењима тако да у року од два три дана све мора да буде пресељено и да болница крене у пуном капацитету да ради", изјавила је помоћник директора за медицинска питања у Болници Требиње Татјана Мрдић.
Око 128 милиона марака коштала је ова инвестиција Владу Републике Српске. Да ће на једној пољани у требињском насељу Придворци нићи овакво здање мало је ко вјеровао. Са првим багерима на градилишту је била и камера АТВ-а
Капацитети нове требињске болнице су 223 кревета а све ради на површини од 17.500 метара квадратних и то по принципу кључ у руке.
Кључ је сада у рукама. А ми на истој локацији.
Изградња објекта нове требињске Болнице завршена је у рекордном року, за око тридесетак мјесеци. План је да се свечано отвори петог јануара сљедеће године а онда слиједи пресељење.
