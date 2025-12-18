Logo
Расписани пријевремени избори за начелника у Варешу

Извор:

АТВ

18.12.2025

10:42

Коментари:

0
Расписани пријевремени избори за начелника у Варешу
Фото: Printscreen/Youtube/Mirza Zec

Централна изборна комисија расписала је пријевремене изборе у Варешу након изненадне смрти начелника Здравка Марошевића.

ЦИК је одредила рокове за пријаве кандидата, као и нових бирача на данашњој сједници.

Суад Арнаутовић је предложио члановима ЦИК-а да се ови избори одрже примјеном специфичних изборних технологија.

"Што се тиче идеје да имамо пилот пројекат на малом броју бирачких мјеста, било би идеално када би било проводиво. Ми смо ту идеју разматрали на пријевременим изборима у Републици Српској, била је мисија немогућа. Знамо са чим се суочавамо и шта такав захтјев подразумијева. Пилот пројекте смо на локалним изборима имали искључиво захваљујући помоћи добављача и донатора. Сада нам је један од добављача и жалилац у поступку, али потпуно сам сагласна са приједлогом да служба припреми одговор на овај захтјев", рекла је Ирене Хаџиабдић.

Члан ЦИК-а Јован Калаба тражио је од службе да се припреме сви разлози због којих се могу увести нове технологије и због којих то не може.

Vareš

prijevremeni izbori

