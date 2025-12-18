Logo
Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

18.12.2025

09:32

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!
Фото: Wikipedia/Flickr

Директор и сувласник Нове Жељезаре Зеница, Ахмед Хамзић, потврдио је да је Општински суду у Зеници поднио захтјев за отварање стечајног поступка над овим предузећем.

Хамзић је ову информацију потврдио током новогодишњег сусрета са зеничким новинарима.

– Кроз стечај желимо да се ријеше ствари које нас ремете, успоравају и које нам, сликовито речено, пију крв – изјавио је Хамзић.

Нагласио је да стечај не значи гашење предузећа, те да је овај потез био и његова законска обавеза с обзиром на финансијско стање компаније.

Према његовим ријечима, минус у пословању у овој години износиће око 100 милиона КМ, док је укупни акумулирани губитак достигао чак 370 милиона КМ.

Нова Жељезара Зеница налази се у озбиљним финансијским проблемима, а додатни терет представљају неповољни уговори наслијеђени од претходног власника, компаније ArcelorMittal, који у тренутним, изузетно захтјевним условима пословања онемогућавају остваривање позитивних резултата.

Хамзић је истакао да компанија и даље жели реализирати све недавно представљене развојне пројекте, али да је кључни предуслов за то изградња енергане на комунални и биоотпад.

– На сличан начин оздрављена је и компанија Алумина у Зворнику – додао је Хамзић, истичући да стечај види као механизам за финансијско и оперативно реструктурирање, а не као крај пословања Жељезаре, извијестила је Фена.

