Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

18.12.2025
09:32
Коментари:0
Директор и сувласник Нове Жељезаре Зеница, Ахмед Хамзић, потврдио је да је Општински суду у Зеници поднио захтјев за отварање стечајног поступка над овим предузећем.
Хамзић је ову информацију потврдио током новогодишњег сусрета са зеничким новинарима.
– Кроз стечај желимо да се ријеше ствари које нас ремете, успоравају и које нам, сликовито речено, пију крв – изјавио је Хамзић.
Нагласио је да стечај не значи гашење предузећа, те да је овај потез био и његова законска обавеза с обзиром на финансијско стање компаније.
Према његовим ријечима, минус у пословању у овој години износиће око 100 милиона КМ, док је укупни акумулирани губитак достигао чак 370 милиона КМ.
Нова Жељезара Зеница налази се у озбиљним финансијским проблемима, а додатни терет представљају неповољни уговори наслијеђени од претходног власника, компаније ArcelorMittal, који у тренутним, изузетно захтјевним условима пословања онемогућавају остваривање позитивних резултата.
Хамзић је истакао да компанија и даље жели реализирати све недавно представљене развојне пројекте, али да је кључни предуслов за то изградња енергане на комунални и биоотпад.
– На сличан начин оздрављена је и компанија Алумина у Зворнику – додао је Хамзић, истичући да стечај види као механизам за финансијско и оперативно реструктурирање, а не као крај пословања Жељезаре, извијестила је Фена.
