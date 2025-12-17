Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

Извор:
17.12.2025
Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине усвојила је у другом читању Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити Брчко дистрикта БиХ.
Усвајањем тог закона уведено је право на дјечји додатак за свако дијете у Брчко дистрикту БиХ, од рођења до навршене осамнаесте године живота, без обзира на материјални и социјални статус породице, чиме је Брчко дистрикт БиХ постао прва заједница у Босни и Херцеговини која је успоставила овакав облик дјечје заштите.
Законом је утврђен минимални износ дјечијег додатка од 50 конвертибилних марака, док је Влада Брчко дистрикта БиХ обавезна да у року од 60 дана донесе одлуку о тачном износу дјечијег додатка, који не може бити мањи од прописаног минимума, као и о висини посебног дјечијег додатка.
Примјена закона почеће 1. маја 2026. године, од када ће свако дијете у Брчко дистрикту БиХ имати право на дјечији додатак.
Једина обавеза за дјецу школског узраста, у складу с прописима о образовању, јесте достављање потврде о редовном похађању наставе у периоду од седме до петнаесте године живота.
Према евиденцијама Пододјељења за социјалну заштиту, овим законом право на дјечији додатак стиче око 11.000 нових корисника, док ће око 6.000 корисника који су раније остваривали право на посебни дјечији додатак наставити користити то право у постојећем износу, без могућности дуплог остваривања права.
Посебни дјечији додатак и даље се односи на дјецу из посебно осјетљивих социјалних категорија, укључујући дјецу с потешкоћама у развоју.
Процијењене буџетске импликације за дјечији додатак на годишњем нивоу износе између шест и седам милиона конвертибилних марака, док су досадашња издвајања за дјечије и посебне дјечије додатке износила око пет милиона КМ.
Након усвајања закона, предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ Дамир Булчевић указао је на значај донесених измјена Закона о дјечјој заштити.
"Данас смо усвојили измјене Закона о дјечијој заштити и на тај начин омогућили да свако дијете у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, од рођења до осамнаесте године, има право на дјечији додатак. Тиме смо постали прва заједница у Босни и Херцеговини која уводи овај дјечији додатак. Законом смо утврдили и минимални износ додатка од 50 конвертибилних марака, док ће Влада у наредних 60 дана донијети одлуку о његовој тачној висини", казао је Булчевић.
Истакао је да је то дио њихове јасне и опредијељене пронаталитетне политике.
"Већ смо раније увели једнократну новчану помоћ од 1.000 КМ за свако новорођено дијете, а данашњим законом чинимо додатни искорак ка јачању социјалне сигурности породица и стварању бољих услова за живот дјеце у Брчко дистрикту БиХ", поручио је Булчевић.
