Logo
Large banner

Градишка постаје дигитална: Град настоји да олакша пословање привредницима

Извор:

АТВ

17.12.2025

20:17

Коментари:

0
Градишка, сједница привредника
Фото: АТВ

Дигитална трансформација постаје један од кључних праваца развоја Градишке. Кроз унапређење електронских сервиса и модерну инфраструктуру, град настоји да олакша пословање привредницима и убрза административне процедуре за своје грађане.

"Најбитније о чему смо причали је дио Града Градишке напредак на који смо том пољу постигли и могућност подношења захтјева из свог привредног друштва из своје радње из своје куће", казала је предсједник Привредног савјета Града Градишка Драгана Илић.

"Лора мрежа је прије свега замишљена да побољша квалитет живота у граду те да се стављају сензори да се приближавамо рјешењу смарт ситија како би од тога имали користи привредници, грађани и сви остало", рекла је савјетник градоначелника за информационо-комуникационе технологије Адмира Кличић.

Дигитална инфраструктура, кроз услуге е-управе користи се као основа за увођење паметних рјешења и унапређења

"За потребе својих грађана, привредника омогућава подношење захтјева онлајн, на виртуелном шалтеру увијек сте први, подносите захтјев без редова, без чекања, имате увид као транспарентна јединица локалне самоуправе у сваком моменту гдје је предмет колико се задржао и моћи ћете видјети ваш излазни документ", додала је Кличић.

Привредници истичу да им оваква рјешења омогућавају бржу комуникацију с градском администрацијом и лакше прилагођавање тржишним промјенама.

"Сва кретања на тржишту су изузетно изазовна, у неком тренутку изгледа све јако добро у сљедећем тренутку се јако брзо промијени, то су неки изазови који стоје пред нас привредницима али се надамо да ћемо то успјешно савладати као и све до сад", изјавио је потпредсједник Привредног савјета Града Градишка Крешимир Бодрожић.

Циљ Града Градишке је да даљим развојем дигиталних сервиса створи ефикаснију, транспарентнију и конкурентнију локалну заједницу.

Подијели:

Таг:

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Отворен нови вртић у Мркоњић Граду: Обезбијеђено мјесто за још 50 малишана

Градови и општине

Отворен нови вртић у Мркоњић Граду: Обезбијеђено мјесто за још 50 малишана

10 ч

0
Млада мајка из Бијељине: Доктори су ми рекли да температуру снижавам кромпиром

Градови и општине

Млада мајка из Бијељине: Доктори су ми рекли да температуру снижавам кромпиром

22 ч

1
Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

Градови и општине

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

1 д

0
Усвојени Нацрт буџета Зворника довољан за измирење обавеза

Градови и општине

Усвојени Нацрт буџета Зворника довољан за измирење обавеза

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

20

55

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

20

43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

20

36

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

20

29

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner