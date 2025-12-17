Градишка постаје дигитална: Град настоји да олакша пословање привредницима

Извор:
Дигитална трансформација постаје један од кључних праваца развоја Градишке. Кроз унапређење електронских сервиса и модерну инфраструктуру, град настоји да олакша пословање привредницима и убрза административне процедуре за своје грађане.
"Најбитније о чему смо причали је дио Града Градишке напредак на који смо том пољу постигли и могућност подношења захтјева из свог привредног друштва из своје радње из своје куће", казала је предсједник Привредног савјета Града Градишка Драгана Илић.
"Лора мрежа је прије свега замишљена да побољша квалитет живота у граду те да се стављају сензори да се приближавамо рјешењу смарт ситија како би од тога имали користи привредници, грађани и сви остало", рекла је савјетник градоначелника за информационо-комуникационе технологије Адмира Кличић.
Дигитална инфраструктура, кроз услуге е-управе користи се као основа за увођење паметних рјешења и унапређења
"За потребе својих грађана, привредника омогућава подношење захтјева онлајн, на виртуелном шалтеру увијек сте први, подносите захтјев без редова, без чекања, имате увид као транспарентна јединица локалне самоуправе у сваком моменту гдје је предмет колико се задржао и моћи ћете видјети ваш излазни документ", додала је Кличић.
Привредници истичу да им оваква рјешења омогућавају бржу комуникацију с градском администрацијом и лакше прилагођавање тржишним промјенама.
"Сва кретања на тржишту су изузетно изазовна, у неком тренутку изгледа све јако добро у сљедећем тренутку се јако брзо промијени, то су неки изазови који стоје пред нас привредницима али се надамо да ћемо то успјешно савладати као и све до сад", изјавио је потпредсједник Привредног савјета Града Градишка Крешимир Бодрожић.
Циљ Града Градишке је да даљим развојем дигиталних сервиса створи ефикаснију, транспарентнију и конкурентнију локалну заједницу.
