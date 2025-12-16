Усвојени Нацрт буџета Зворника довољан за измирење обавеза

Извор:
АТВ
16.12.2025
19:24
Коментари:0
Усвојени Нацрт буџета биће довољан за измирење обавеза, реализацију пројеката који су у току, а неки пројекти ће бити завршени,а нови започети, каже то градоначелник Зворника.
"Тај оквир је сасвим довољан да измиримо све своје законске обавезе, све социјалне потребе, с тим што ћемо проширити одлуку о проширеним правима о социјалним давањима. Сви актуелни пројекти који се реализују ће бити настављени, а такође сљедеће године нас очекује велики број нових капиталних пројеката које ћемо реализовати и који ће допринијети бољем квалитету живота људи у граду Зворнику", рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
При изради Нацрта буџета полазна основа било више параметара, међу којима су смјернице за 2026. годину, важећи законски прописи у области директних и индиректних пореза, остварени приходи и расходи за првих десет мјесеци 2025. године, као и остварени приходи и расходи у претходним годинама, те захтјеви буџетских корисника за коришћење средстава у 2026. години.
"Водили смо се документом оквирног буџета Министарства финансија и Владе Републике Српске, гдје смо само по том основу имали повећање прихода од ПДВ-а за око 3,5 милиона КМ, као и повећање непореских прихода, прије свега због већег уговора буџетског корисника Дома здравља са Фондом здравственог осигурања. По тим основама остварено је повећање буџета", рекао је Срђан Деспић, начелник Одјељења за финансије града Зворника
Република Српска
Народна скупштина о економским реформама и буџету
Историјски је ово износ буџета, кажу у опозицији у Зворнику, оно што их више занима је извјештај о извршењу буџета, кажу.
"То је историјски нацрт, ја бих се осврнуо на мало другачији начин, на оно што тишти грађане. Видјели сте тамо у материјалима, а колеге нажалост не читају све, да су велика средства отишла на УИО, поврат средстава што значи да је инфлација отишла у небо. Цијене су поскупиле и све, да се цијене роба и услуга отишле драстично и да самим тим УИО је показала колико је прикупила средстава, па оно што ће бити добро видјети и што је за мене увијек мјерило и репер финансијске ситуације је извршење буџета, то је за мене јако занимљива ставка", рекао је Бојан Лукић, шеф Клуба одборника СДС-а у Скупштини града Зворника
Већином гласова одборници су усвојили и Одлуку о висини накнаде коју остварују предсједници савјета мјесних заједница на подручју града Зворника, Одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворника за 2026. годину, као и Одлуку о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Зворник за 2026. годину.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
20
10
19
59
19
52
19
45
19
42
Тренутно на програму