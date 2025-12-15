Требиње се задужује осам милиона КМ

Извор:
15.12.2025
Зелено свјетло за осам милиона марака кредита, дала је данас требињска Скупштинска већина, за десет капиталних инвестиција, а највећи дио новца завршава на асфалту. Чак 2,4 милиона марака планирано је за нове саобраћајнице и ширење града, док су паркови и зграде сљедећи на листи. Процедуре су већ покренуте.
"Већина њих је већ покренута у смислу пројектне процедуре, грађевинских дозвола. Данас се усваја план за парцелацију са саобраћајницу за Ново Требиње. Све је то предусков да би се дошло до пројектне документације. Па онда тек тендерске процедуре", казао је начелник одјељења за капиталне инвестиције Града Требиње Синиша Вучуревић.
Најгласније требињске опозиционарке јесу за развој, али нису за задужење. Највише им је засметала ставка око изградње Новог Требиња.
"То је све још далеко, не може се нешто изградити преко ноћи", казао је одборник Листе за праву и ред Скупштине града Требиње Дајана Милишић.
А шта ће бити у свим наредним годинама док се то не изгради, ко ће враћати кредите и како остаје нам врло нејасно питање", изјавила је одборник СДС-а у Скупштини града Требиње Милица Радовановић.
Све је јасно, одговара први човјек града на југу. Кредит се узима на период од десет година и везан је искључиво за раст и развој града. Управо од тог развоја очекују веће приходе у градској каси.
"19 милиона смо вратили кредита тако очекујемо у наредном периоду и сходно продаји земље, ми очекујемо да ћемо бити позитивни. Није ту само продаја земље, него и рента и трошкови уређења. Ми смо сви у Требињу да се гради, а не да се руши зграда од 2 спрата па да се дижу вишеспратнице. Отварамо локације ка Новом Требињу, моћи ће се радити куће, зграде и самим тим уплаћивати рента и трошкови уређења чиме би буџет града Требиња био стабилнији", истакао је градоначелник Требиња Мирко Ђурић.
Ћурић још поручује да је инвестициони кредит био једино решење, јер је буџет за наредну годину оптерећен већим издавањима за раднике. Одборници требињске скупштинске већине данас су усвојили и ребаланс за ову и буџет за наредну годину.
