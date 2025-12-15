Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Извор:
Телеграф
15.12.2025
Осмогодишња дјевојчица је синоћ превезена на Одјељење хитне помоћи у Сувој Реци без икаквих знакова живота, након што је првобитно примљена у Главни центар породичне медицине (ГЦПМ) у овој општини.
Дежурни љекар Главног центра породичне медицине (ГЦПМ) у Сувој Реци рекао је да је дјевојчица примљена без знакова живота.
Према ријечима љекара Едолира Ахметија, на основу онога што је сазнао, дјевојчица је лијечена од акутног здравственог проблема у данима прије инцидента. Открио је да је, према ријечима родитеља, осмогодишњакиња повраћала и имала дијареју.
"Рекли су нам да је повраћала док је излазила из куће, па чак и успут, улазећи у ауто", рекао је љекар Ахмети за медије, пише Газета еxпресс.
Такође, према његовим ријечима, родитељи су поменули да је дјевојчица раније имала и инвазивну процедуру, тачније уклањање слијепог цријева, али нису могли да кажу тачно када је операција обављена.
Доктор је нагласио да ће вријеме и околности интервенције бити разјашњени кроз форензички извјештај, који, према његовим ријечима, најбоље доказује здравствено стање и претходне поступке.
Случај истражују надлежни органи, док се чека званични извјештај који ће у потпуности расвијетлити узроке овог трагичног догађаја.
