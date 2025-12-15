Logo
Земљотрес погодио Србију

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забиљежен је у 07:20 часова, на подручју Србије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Прешево, на око 29.6518 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 42.3788 и дужине 21.301.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

