Земљотрес погодио Србију

Телеграф
15.12.2025
07:29
Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забиљежен је у 07:20 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Прешево, на око 29.6518 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 42.3788 и дужине 21.301.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 9 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
