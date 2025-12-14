Logo
Large banner

"Почивај у миру, дебељко" Ово је Слађан који је убијен, мотив пљачка

Извор:

Блиц

14.12.2025

20:07

Коментари:

0
Убијени у Зајечару
Фото: Društvene mreže

У ноћи између петка и суботе, на стоваришту у Котлујевцу у Зајечару, пронађено је тијело мушкарца Слађана Ј. (37). Према непотврђеним информацијама, сумња се да је ријеч о убиству, а да је повод била пљачка сефа. Потрага за осумњиченима је у току.

Од Слађана се опраштају потресним порукама на друштвеним мрежама.

"Нека ти је лака земља, Слађане. А онима који су те убили, нека им је тешка истина.", "Почивај у миру дебељко, нека те анђели чувају", "Сретао сам га у граду, јављали се један другом иако се никад нисмо упознали. С тешком муком је зарађивао за хљеб, а био је вриједан и марљив. Бог душу да му прости мучену", "Страшно колико је зла у људима који су убили овог човјека. Свакоме се одазвао у помоћ..", гласе неке од порука.

Аустралија пуцњава

Свијет

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Из зајечарске полиције потврђено је да је пронађено тијело мушкарца , а по налогу Вишег јавног тужилаштва, полиција врши увиђај и ради на утврђивању свих околности.

Ударили га металним предметом

Према непотврђеним сазнањима, живот је изгубио С. Ј. (37), који је у ноћи између петка и суботе боравио у просторији у склопу стоваришта.

Храна

Здравље

Храна коју кардиохирург не препоручује за празнике

- Он је, како се сумња, у једном тренутку изашао из просторије, након чега је дошло до напада. Сумња се да је задобио снажан ударац металним предметом, од чијих је посљедица преминуо на лицу мјеста. Тијело убијеног мушкарца у јутарњим сатима пронашао радник стоваришта, који га је затекао како непомично лежи на стомаку, након чега су обавијештени надлежни органи - наводи локални портал из Зајечара.

Хтјели да опљачкају сеф

Сумња се да је повод убиства била пљачка сефа који се налазио у једној од просторији на стоваришту.

Наводно је неколико особа око поноћи покушало да изнесе сеф, али како је био масиван и тежак, везали су га за аутомобил и вукли. Међутим, пљачкаши нису успјели да стигну далеко. Сеф је пронађен педесетак метара даље од стоваришта.

(Блиц)

Подијели:

Тагови:

Zaječar

Убиство

Пљачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

Свијет

Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

1 ч

0
Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

Наука и технологија

Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

1 ч

0
Уставни суд БиХ тек крајем јануара о уставности Владе Српске

БиХ

Уставни суд БиХ тек крајем јануара о уставности Владе Српске

1 ч

0
Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење

Свијет

Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење

1 ч

0

Више из рубрике

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Србија

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

4 ч

0
Радник чије је тијело пронађено убијен! Зна се и мотив

Србија

Радник чије је тијело пронађено убијен! Зна се и мотив

1 д

0
Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

Србија

Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

1 д

0
Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију

Србија

Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner