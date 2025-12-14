"Почивај у миру, дебељко" Ово је Слађан који је убијен, мотив пљачка

Извор:
Блиц
14.12.2025
20:07
У ноћи између петка и суботе, на стоваришту у Котлујевцу у Зајечару, пронађено је тијело мушкарца Слађана Ј. (37). Према непотврђеним информацијама, сумња се да је ријеч о убиству, а да је повод била пљачка сефа. Потрага за осумњиченима је у току.
Од Слађана се опраштају потресним порукама на друштвеним мрежама.
"Нека ти је лака земља, Слађане. А онима који су те убили, нека им је тешка истина.", "Почивај у миру дебељко, нека те анђели чувају", "Сретао сам га у граду, јављали се један другом иако се никад нисмо упознали. С тешком муком је зарађивао за хљеб, а био је вриједан и марљив. Бог душу да му прости мучену", "Страшно колико је зла у људима који су убили овог човјека. Свакоме се одазвао у помоћ..", гласе неке од порука.
Из зајечарске полиције потврђено је да је пронађено тијело мушкарца , а по налогу Вишег јавног тужилаштва, полиција врши увиђај и ради на утврђивању свих околности.
Према непотврђеним сазнањима, живот је изгубио С. Ј. (37), који је у ноћи између петка и суботе боравио у просторији у склопу стоваришта.
- Он је, како се сумња, у једном тренутку изашао из просторије, након чега је дошло до напада. Сумња се да је задобио снажан ударац металним предметом, од чијих је посљедица преминуо на лицу мјеста. Тијело убијеног мушкарца у јутарњим сатима пронашао радник стоваришта, који га је затекао како непомично лежи на стомаку, након чега су обавијештени надлежни органи - наводи локални портал из Зајечара.
Сумња се да је повод убиства била пљачка сефа који се налазио у једној од просторији на стоваришту.
Наводно је неколико особа око поноћи покушало да изнесе сеф, али како је био масиван и тежак, везали су га за аутомобил и вукли. Међутим, пљачкаши нису успјели да стигну далеко. Сеф је пронађен педесетак метара даље од стоваришта.
(Блиц)
