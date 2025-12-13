Радник чије је тијело пронађено убијен! Зна се и мотив

Извор:
Телеграф
13.12.2025
17:45
Коментари:0
Према непотврђеним информацијама, радник који је затечен мртав на стоваришту у Котлујевцу у Зајечеру, је убијен! Подсетимо, тело мушкарца је пронађено у ноћи између петка и суботе, а мотив је била пљачка сефа, јавља радио Магнум.
Из зајечарске полиције потврђено је да је беживотно тијело пронађено јутрос, а по налогу Тужилаштва, полиција врши увиђај и ради на утврђивању свих околности.
Према непотврђеним сазнањима, живот је изгубио С. Ј. (37), који је у ноћи између петка и суботе боравио у просторији у склопу стоваришта, преноси Телеграф.
Кошарка
Човић има примједбу након дербија: "Куда иде српска кошарка?"
Он је, како се сумња, у једном тренутку изашао из просторије, након чега је дошло до напада. Сумња се да је задобио снажан ударац металним предметом, од чијих је посљедица преминуо на лицу мјеста.
Тијело убијеног мушкарца у јутарњим сатима пронашао је радник стоваришта, који га је затекао како непомично лежи на стомаку, након чега су обавештени надлежни органи.
Сумња се да је повод убиства била пљачка сефа који се налазио у једној од просторији на стоваришту.
Друштво
Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића
Наводно је неколико особа око поноћи покушало да изнесе сеф, али како је био масиван и тежак, везали су га за аутомобил и вукли. Међутим, пљачкаши нису успели да стигну далеко. Сеф је пронађен педесетак метара даље од стоваришта.
Србија
5 ч0
Србија
10 ч1
Србија
11 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму