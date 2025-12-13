Језив удес више возила: Два аута у јарку, треће на крову

Извор:
Тешка саобраћајна незгода догодила се у Метовници код Бора, а у незгоди је учествовало више возила.
Како преноси страница "192_рс" у удесу, према првим информацијама, у удесу код Бора нема смртно страдалих лица.
На снимку са лица мјеста може се видјети да су возила уништена, чак два аутомобила су се преврнула на кров, један је завршио у каналу поред пута, а свуда су расути дијелови возила и стакло.
На снимку се види да су у судару учествовала четири аутомобила.
