Језив удес више возила: Два аута у јарку, треће на крову

Извор:

Агенције

13.12.2025

09:21

Фото: screenshot / 192_RS /INSTAGRAM

Тешка саобраћајна незгода догодила се у Метовници код Бора, а у незгоди је учествовало више возила.

Како преноси страница "192_рс" у удесу, према првим информацијама, у удесу код Бора нема смртно страдалих лица.

На снимку са лица мјеста може се видјети да су возила уништена, чак два аутомобила су се преврнула на кров, један је завршио у каналу поред пута, а свуда су расути дијелови возила и стакло.

На снимку се види да су у судару учествовала четири аутомобила.

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

