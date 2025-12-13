Logo
Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Извор:

Sputnjik

13.12.2025

09:09

Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану
Фото: Tanjug / AP

Америчке снаге за специјалне операције напале су брод у Индијском океану који је био на путу из Кине ка Ирану, пише "Волстрит џурнал".

Према неименованим изворима из САД, заплијењена је војна опрема која би, како је наведено, могла бити коришћена у изради конвенционалног оружја за Иран.

Рација је извршена неколико стотина километара од обале Шри Ланке.

Вакцина

Здравље

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Одузети терет, који је укључивао компоненте за војне сврхе, уништен је, док је брод касније наставио пут ка одредишту.

Амерички званичници нису открили тачне детаље о врсти или количини заплијењеног материјала, пренио је "Спутњик".

