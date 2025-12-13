Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Извор:
Sputnjik
13.12.2025
09:09
Америчке снаге за специјалне операције напале су брод у Индијском океану који је био на путу из Кине ка Ирану, пише "Волстрит џурнал".
Према неименованим изворима из САД, заплијењена је војна опрема која би, како је наведено, могла бити коришћена у изради конвенционалног оружја за Иран.
Рација је извршена неколико стотина километара од обале Шри Ланке.
Одузети терет, који је укључивао компоненте за војне сврхе, уништен је, док је брод касније наставио пут ка одредишту.
Амерички званичници нису открили тачне детаље о врсти или количини заплијењеног материјала, пренио је "Спутњик".
