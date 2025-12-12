Извадили јој бебу из стомака: Мајка и очух оптужени за брутално убиство труднице

Извор:
Ало
12.12.2025
10:18
Коментари:0
Појавили су се језиви детаљи о убиству 22-годишње Ребеке Парк из Мичигена, коју је, према оптужбама, напала њена мајка, 40-годишња Кортни Бартоломју, заједно са својим супругом Бредлијем Бартоломјуом (47).
Према судским документима, Кортни и Бредли су наводно исјекли Ребекин стомак како би извадили њеног нерођеног сина.
Регион
Држали човјека као роба двије године
Након напада, тијело младе жене било је закачено за камионет и одвучено неколико метара дуж шумске стазе.
У изјави под заклетвом наводи се да је Кортни рекла Ребеки:
"Твоја беба ће умријети".
Бредли ју је затим, према наводима тужилаштва, избо више пута ножем у, или, поред пикапа паркираног на планинарској стази у Националној шуми Мејнсти.
Мотив напада, према полицији, повезан је са наводном афером између Кортни и Ребекиног вјереника, Ричарда Фејлора. У документима се наводи да је пар планирао освету, а да је Бредли раније завршио у затвору због ситуације повезане са Фејлором.
Кортни је током испитивања наводно признала да је отворила Ребекин стомак "како би спасила бебу и одвела је Ричу“.
Рекла је и да је Ребека била при свијести у тренутку када је напад почео, док јој је Бредли држао нож на врату.
Хроника
Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена
Према оптужници, након што су извадили бебу, Бредли је пререзао Ребекино грло, затим ужетом закачио тијело за свој камионет и одвукао га неколико метара, прекривши га лишћем. Кортни је полицији рекла да је фетус стављен у кесу за смеће, а нерођени дјечак у мали преносни фрижидер, који је касније бачен у контејнер.
Ребекино тијело пронађено је 25. новембра. Обдукција је потврдила вишеструке убодне и сјечене ране, као и велику посјекотину на стомаку фетус није пронађен.
Ребекин вјереник Ричард ухапшен је истог дана када је тијело пронађено, док је њена сестра ухапшена дан касније због ометања истраге, лажног пријављивања кривичног дјела и уништавања доказа, преноси "Ало".
Ауто-мото
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму