Битно: Инестиције у Републици Српској

Извор:
АТВ
12.12.2025
11:47
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о инвестицијама у Републици Српској.
Да ли пружамо довољно сигурности?
Да ли нудимо јасна правила игре?
Инвестиције у Републици Српској - шта је истина, шта је мит, ко добија, а ко губи?
За 'Битно' говоре: Зоран Талић, директор Сектора за промоцију страних инвестиција у ИРБРС, Перса Паић, помоћник директора Пореске управе и Марко Ђого, економиста.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Маријана Ивељић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Најновије
Најчитаније
12
22
12
20
12
09
12
06
12
06
Тренутно на програму