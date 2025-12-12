Logo
Битно: Инестиције у Републици Српској

АТВ

12.12.2025

11:47

Битно: Инестиције у Републици Српској

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о инвестицијама у Републици Српској.

Да ли пружамо довољно сигурности?

Да ли нудимо јасна правила игре?

Инвестиције у Републици Српској - шта је истина, шта је мит, ко добија, а ко губи?

За 'Битно' говоре: Зоран Талић, директор Сектора за промоцију страних инвестиција у ИРБРС, Перса Паић, помоћник директора Пореске управе и Марко Ђого, економиста.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Маријана Ивељић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

