Битно: Игре на срећу

АТВ

09.12.2025

12:16

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о играма на срећу.

Заштита од негативних утицаја или популизам?

Забране или одгој и едукација?

Како сачувати ментално здравље становништва и уредити тржиште које доноси мултимилионске приходе привредницима и држави?

За 'Битно' говоре: Драженко Вељановски в.д. директора Републичке управе за игре на срећу, Ведрана Проле, члан иницијативног одбора 'Коцка је одбачена', социолог Јадранка Берић и Милко Грмуша, извршни директор Удружења приређивача игара на срећу Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

