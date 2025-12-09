Битно: Игре на срећу

Извор:
АТВ
09.12.2025
12:16
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о играма на срећу.
Заштита од негативних утицаја или популизам?
Забране или одгој и едукација?
Како сачувати ментално здравље становништва и уредити тржиште које доноси мултимилионске приходе привредницима и држави?
За 'Битно' говоре: Драженко Вељановски в.д. директора Републичке управе за игре на срећу, Ведрана Проле, члан иницијативног одбора 'Коцка је одбачена', социолог Јадранка Берић и Милко Грмуша, извршни директор Удружења приређивача игара на срећу Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
