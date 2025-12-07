Logo
У микс зони са Јованом: Женски рукометни клуб 'Борац'

АТВ

07.12.2025

10:20

Фото: АТВ

У посљедњој епизоди друге сезоне серијала 'У микс зони са Јованом' водимо вас у посјету једном од најтрофејнијих спортских колектива у нашем граду.

Са више од седам деценија богате историје и великим бројем трофеја, Женски рукометни клуб 'Борац' и данас поносно чува традицију, али и храбро гради будућност.

Наша Јована Миљеновић разговарала је са младим надама овог клуба - Уз много енергије, осмјеха и спортског жара ове д‌јевојчице свакодневно тренирају сањајући да једног дана заиграју на највећим рукометним позорницама.

Будите уз Јовану и њену микс зону те откријте како настају будуће шампионке и зашто је 'Борац' више од клуба - То је другарство, школа и инспирација.

Ауторски серијал Јоване Миљеновић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста, много добре забаве, игара и правог спортског духа.

'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.

АТВ

У микс зони са Јованом

Јована Миљеновић

