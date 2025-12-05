Бизнис клуб: Нацрт буџета за 2026. годину

Извор:
АТВ
05.12.2025
17:13
У новом издању емисије 'Бизнис клуб' о нацрту буџета за 2026. годину – одржане консултације са социјалним партнерима– шта су захјтеви, а шта могућности?
У фокусу Форвард конференција, а у њеном фокусу ове године примјена алата вјештачке интелигенције - како савремене технологије могу ојачати институције, медије и привреду?
Провјеравамо: Да ли је Европски добровољни пензијски фонд исписао још једну успјешну годину и шта су планови за наредну?
Причамо о улагању у домаћу производњу и брендирање производа из угла потрошача.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
Најновије
Најчитаније
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Тренутно на програму