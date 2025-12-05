Logo
Бизнис клуб: Нацрт буџета за 2026. годину

05.12.2025

У новом издању емисије 'Бизнис клуб' о нацрту буџета за 2026. годину – одржане консултације са социјалним партнерима– шта су захјтеви, а шта могућности?

У фокусу Форвард конференција, а у њеном фокусу ове године примјена алата вјештачке интелигенције - како савремене технологије могу ојачати институције, медије и привреду?

Провјеравамо: Да ли је Европски добровољни пензијски фонд исписао још једну успјешну годину и шта су планови за наредну?

Причамо о улагању у домаћу производњу и брендирање производа из угла потрошача.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

