Битно: 20 година Оружаних снага БиХ

Извор:

АТВ

03.12.2025

18:09

Битно: 20 година Оружаних снага БиХ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о 20 година Оружаних снага БиХ.

Је су ли испуниле очекивања?

Шта смо добили оснивањем ОС БиХ?

Каква је будућност Оружаних снага БиХ?

За 'Битно' говоре: Александар Гогановић, замјеник министра одбране у Савјету министара, Александар Радић, војни аналитича и Дарко Матијашевић, бивши пуковник Војске Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

