Битно: 20 година Оружаних снага БиХ

Извор:
АТВ
03.12.2025
18:09
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о 20 година Оружаних снага БиХ.
Је су ли испуниле очекивања?
Шта смо добили оснивањем ОС БиХ?
Каква је будућност Оружаних снага БиХ?
За 'Битно' говоре: Александар Гогановић, замјеник министра одбране у Савјету министара, Александар Радић, војни аналитича и Дарко Матијашевић, бивши пуковник Војске Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
