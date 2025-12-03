Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

Извор:
АТВ
03.12.2025
18:45
Возачи који се крећу брзим путем Бањалука – Лакташи, посебно на дијелу силаска са моста у Залужанима, треба да обрате додатну пажњу.
Према дојави возача, у лијевој саобраћајној траци налази се канта или неки други већи предмет који може представљати опасност.
Због чињенице да се на поменутом дијелу често вози већом брзином, овај предмет представља озбиљну опасност, посебно у условима смањене видљивости или повећаног саобраћаја.
Возачима се савјетује да обрате пажњу и смање брзину.
