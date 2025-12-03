Logo
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Извор:

АТВ

03.12.2025

15:26

Покрет Сигурна Српска, на челу са Драшком Станивуковићем, поднио је 20. новембра пријаву против бившег директора УКЦ-а Републике Српске Владе Ђајића због спорног снимка на којем се види кеса са бијелим садржајем.

Дан раније, након што је снимак објављен, Окружно јавно тужилаштво Бањалука по службеној дужности покренуло је поступак у овом предмету поводом тврдњи да се у спорној кеси налазе наркотици.

С обзиром на пријаву Станивуковића и његове тврдње да има још доказа у овом случају и најаве да ће их објавити, АТВ је питао Тужилаштво да ли је Станивуковић саслушан у својству свједока, односно ако није, да ли ће бити.

Из ове правосудне институције добили смо неодређен одговор.

"Као што сте раније упознати Окружно јавно тужилаштво Бањалука дана 19.11.2025.године, формирало је предмет по службеној дужности везано за објављен снимак на УКЦ Републике Српске. Ово тужилаштво је дана 20.11.2025. године, запримило кривичну пријаву подносиоца 'Покрет Сигурна Српска' против Ђајић Владе, а која се односи на спорни догађај са снимка. Предмет се налази у раду и у фази је провјера", одговорили су нам из ОЈТ Бањалука.

Као што се види, конкретан одговор на питање да ли је Станивуковић саслушан, односно да ли ће бити, нисмо добили.

Тужилаштво смо такође питали и да ли постоји основ да се сам Станивуковић нађе под истрагом за непријављивање кривичног дјела, с обзиром на његове тврдње да је спорни снимак имао мјесецима и да има још доказа у овом случају.

Конкретан одговор је изостао и на ово питање, а поручено нам је само да се "предмет налази у фази провјера", стога, остаје нејасно да ли је Станивуковић већ саслушан, односно да ли ће бити.

Подсјећамо, предсједник Покрета Сигурна Српска и градоначелник Бањалуке поднио је пријаву против бившег директора Универзитетског клиничког центра Владе Ђајића.

Станивуковић је Ђајића пријавио након што је објављен видео снимак, наводно настао на УКЦ-у, а на којем се види како једна особа Ђајићу доноси кесу у којој се налази бијели садржај за који се тврди да је дрога.

На конференцији за новинаре Станивуковић је рекао да је снимак имао неколико мјесеци, те да има још снимака који доказују кривично дјело, а које ће јавно објавити уколико надлежне институције "не ураде свој посао".

Градоначелник Бањалуке је такође поручио да је спреман да се одазове сваком тужилаштву и да изјаву поводом ових тврдњи.

Драшко Станивуковић

ОЈТ Бањалука

Владо Ђајић

