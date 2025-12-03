Logo
Којић: Упркос пријетњама, наставићу са изношењем истине о српском страдању

Извор:

СРНА

03.12.2025

14:56

Којић: Упркос пријетњама, наставићу са изношењем истине о српском страдању
Фото: АТВ

Предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић изјавио је да је поново добио увредљиве поруке и пријетње, али да га то неће уплашити да и даље говори иситну о страдању Срба у протеклом рату.

Којић каже да је несхватљиво да у спорним порукама упућеним путем друштвених мрежа њега називају "геноцидашем" иако је у рату остао без оца и на почетку ратних сукоба имао само пет година, те да је и овај случај пријавио полицији.

"Наставак притисака на све оне који причају о српском страдању мантра је из Федерације БиХ са жељом да се запуше уста свима који се дрзну и кажу истину",рекао је Којић Срни.

Он је оцијенио поразним то што данас у БиХ свако може да вријеђа, пријети и прође некажњено баш као што су некажњени сви они који су чинили злочине над Србима.

"За то вријеме Суд и Тужилаштво БиХ врло ажурно раде на оптуживању и осуђивању Срба по којекаквим наметнутим законима, док муслиманима махом суди по законима којима су предвиђене мање затворске казне", напоменуо је Којић.

Поручио је да га, без обзира на све пријетње и увреде, неће нико уплашити нити му зачепити уста јер је света обавеза сваког Србина да прича о страдању свог народа.

Којић је нагласио да сваки злочин има име и презиме и нико не треба да се либи да каже истину.

"Овакве и сличне поруке су скоро свакодневне и безбједност моје породице и мене је угрожена, те због тога тражим од институција Републике Српске заштиту свих људи који проживљавају овакве ствари", рекао је Којић.

Он је упитао да ли у земљи, у чије је темеље његов отац уградио живот, чланови породица погинулих треба да страхују за своју безбједност или да размишљају када ће им на врата закуцати СИПА са оптужницом због причања о страдању својих најмилијих.

Којићу је са Фесјбук профила отовреног на име извјесног Изедина Браце Салихоџића послата порука у којој, између осталог, пише "Геноцидашу. Дај слику или видео гдје вам главе кидају...".

