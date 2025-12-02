Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

Извор:
Хотел "Љубиње" данас је званично прешао у општинско власништво, без накнаде, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
- Овај потез је директан одговор на захтјев локалне заједнице током посјете и сједнице Владе у Херцеговини. Обећано - реализовано, а након реновирања, хотел ће пружити смјештајне капацитете и имати кључну улогу у развоју туризма у Љубињу - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић и начелник Љубиња Стево Драпић данас су у Бањалуци потписали уговор о преносу власништва над некадашњим хотелом "Љубиње" на ову општину, без накнаде.
