Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

Извор:

АТВ

02.12.2025

20:15

Фото: АТВ

Хотел "Љубиње" данас је званично прешао у општинско власништво, без накнаде, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

- Овај потез је директан одговор на захтјев локалне заједнице током посјете и сједнице Владе у Херцеговини. Обећано - реализовано, а након реновирања, хотел ће пружити смјештајне капацитете и имати кључну улогу у развоју туризма у Љубињу - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Ђаци

Градови и општине

Теслићки ђаци брину о свом предузећу

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић и начелник Љубиња Стево Драпић данас су у Бањалуци потписали уговор о преносу власништва над некадашњим хотелом "Љубиње" на ову општину, без накнаде.

Саво Минић

