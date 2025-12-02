Logo
Large banner

Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса

Извор:

СРНА

02.12.2025

18:34

Коментари:

5
Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса
Фото: Printscreen / X

Предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић изјавио је за Срну да је срамно правдање Александра Вуксановића (Аце Лукаса) и његовог менаџера Саше Мирковића о њиховом наводном непознавању чињенице да је Насер Орић највећи ратни злочинац над Србима у Подрињу послије Алије Изетбеговића.

У име Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице, Којић је позвао све градоначелнике и начелнике локалних заједница, као и власнике угоститељских објеката у Републици Српској да не дозволе наступе оних који се грле и љубе са убицама српског народа и ратним злочинцима.

Bolnica

Здравље

У Српској још једна особа преминула од опасног вируса

"Аца Лукас није нашао за сходно да се, након свега, извини нама, жртвама рата, већ је, као и његов менаџер поче да се додворава ФБиХ и убицама српског народа и преузео њихов политички наратив. Ми, жртве Орићевих хорди и сви у Републици Српској разочарани смо поступком Александра Вуксановића, али нас још више вријеђају изјаве и увреде упућене нашем лидеру Милораду Додику", нагласио је Којић.

Срамно је, каже он, што су Мирковић и Вуксановић преузели матрицу из Сарајева и на исти политикански начин се обраћају, по друштвеним мрежама, свима нама у Републици Српској.

marija serifovic

Сцена

Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

"Нигдје нисмо могли чути извињење и емпатију за српске жртве у њиховим ријалити наступима на друштвеним мрежама, али јесмо оно што годинама слушамо из ФБиХ. Вјероватно су им, дружећи се по сарајевској чаршији, непријатељи и џелати српског народа били ментори за онакве срамне изјаве", рекао је Којић.

Подсјетивши да је у Подрињу под командом Насера Орића убијено 3.267 Срба, Којић је упозорио све оне који буду отворили врата Аци Лукасу у Републици Српској да ће на својим вратима наћи и породице убијених из Подриња, али и цијеле Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Бранимир Којић

Аца Лукас

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Ево када треба посадити божићну пшеницу

Савјети

Ево када треба посадити божићну пшеницу

5 ч

0
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Сцена

Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

5 ч

6
Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу

Свијет

Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу

5 ч

0
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Свијет

Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

5 ч

0

Више из рубрике

Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Сцена

Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

5 ч

0
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Сцена

Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

5 ч

6
Славна Ријана шокира модним избором

Сцена

Славна Ријана шокира модним избором

6 ч

0
Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала

Сцена

Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner