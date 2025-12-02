Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса

Извор:
СРНА
02.12.2025
18:34
Предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић изјавио је за Срну да је срамно правдање Александра Вуксановића (Аце Лукаса) и његовог менаџера Саше Мирковића о њиховом наводном непознавању чињенице да је Насер Орић највећи ратни злочинац над Србима у Подрињу послије Алије Изетбеговића.
У име Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице, Којић је позвао све градоначелнике и начелнике локалних заједница, као и власнике угоститељских објеката у Републици Српској да не дозволе наступе оних који се грле и љубе са убицама српског народа и ратним злочинцима.
"Аца Лукас није нашао за сходно да се, након свега, извини нама, жртвама рата, већ је, као и његов менаџер поче да се додворава ФБиХ и убицама српског народа и преузео њихов политички наратив. Ми, жртве Орићевих хорди и сви у Републици Српској разочарани смо поступком Александра Вуксановића, али нас још више вријеђају изјаве и увреде упућене нашем лидеру Милораду Додику", нагласио је Којић.
Срамно је, каже он, што су Мирковић и Вуксановић преузели матрицу из Сарајева и на исти политикански начин се обраћају, по друштвеним мрежама, свима нама у Републици Српској.
"Нигдје нисмо могли чути извињење и емпатију за српске жртве у њиховим ријалити наступима на друштвеним мрежама, али јесмо оно што годинама слушамо из ФБиХ. Вјероватно су им, дружећи се по сарајевској чаршији, непријатељи и џелати српског народа били ментори за онакве срамне изјаве", рекао је Којић.
Подсјетивши да је у Подрињу под командом Насера Орића убијено 3.267 Срба, Којић је упозорио све оне који буду отворили врата Аци Лукасу у Републици Српској да ће на својим вратима наћи и породице убијених из Подриња, али и цијеле Републике Српске.
