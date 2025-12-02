Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала

Извор:
Блиц
02.12.2025
16:55

Књижевница и колумнисткиња Ведрана Рудан важи за неког ко нема длаке на језику и ко отворено износи своје ставове у сваком тренутку, па је тако више пута у јавности говорила о шкакљивим темама, те је тако износила и детаље из свог приватног живота.
Једном приликом у емисији Ведрана је говорила о свом емотивном животу и тада је открила са колико мушкараца је била прије брака, али и да је била са другима док је била у браку.
"Имала сам девет љубавника прије прве брачне ноћи, а кад сам се удала онда је то кренуло, да не бројим. И сад ће мени неко да кажем мрзим мушкарце. Па више сам под њима него с њима", без пардона је изјавила књижевница.
Ведрана има два брака иза себе, а са првим мужем добила је кћерку Асју и сина Славена.
У једној својој колумни писала је о разводу, гдје је, између осталог, спомињала и имовину. Ипак, како је наводила тада, није хтјела да му опрости породичну кућу већ се гањала на суду.
"Назвао ме твој адвокат. 'Госпођо, уразумите се. Након тридесет година брака имовина се дијели попола. Ваш је супруг адвокат, стручњак за међународно трговачко право, а ви пишете књиге. Његова је сатница хиљаду евра, ваши хонорари…' Дрк*џији је неко рекао истину о хрватским издавачима лоповима. Нисте то смјели учинити …"
"Твој адвокат је рекао да си попиздио. Ти си п*пиздио? Ти? Што сам требала учинити? Пасти без борбе? Кућа је укњижена на моје име, изашао си из ње, оплодио, бар ти тако мислиш, готово малољетну кобилу, а ја бих се требала смијешити и дати ти пола куће. Од***, љубави. Кућу сам 'поклонила' сину, сад се ти млати на суду са сином. Битка ће трајати двадесет година јер и ја коња за трку имам. Уштедјела сам нешто лове у ових тридесет година. Ти ћеш потплаћивати судије и суткиње, потплаћиваћу их и ја. Увијек си био шкрт, правда ће бити на мојој страни", писала је Рудан, пише "Блиц".
