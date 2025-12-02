Ирена Карић убила супруга који је малтретирао: Ево колику казну је добила

Извор:
Ирена Карић осуђена је на девет година и шест мјесеци затвора због убиства супруга Нијаза, сазнаје портал "Аваза".
Подсјетимо, Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине крајем јула ове године поништио је ранију пресуду Кантоналног суда у Сарајеву, којом је Карић била осуђена на девет и по година затвора. Ипак, Вијеће Кантоналног суда у Сарајеву данас је донијело исту пресуду као и раније.
Трагичан догађај десио се 19. маја 2023. године у сарајевском насељу Седреник. У породичној кући, Ирена Карић је сјекиром нанијела повреде супругу Нијазу, који је касније преминуо.
На суђењу је испричала да је годинама била изложена породичном насиљу и злостављању.
Свједоци су потврдили да је дуго трпјела малтретирање и понижавање, међу њима и њен син Габријел Ђоковић. Он је свједочио да му је Нијаз слао поруке и фотографије на којима се види како је претукао његову мајку.
Према исказима свједока, Нијаз је Ирену тукао и због новца — узимао јој плату и трошио је на коцку.
