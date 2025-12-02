Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

Извор:
Sputnjik
02.12.2025
15:53
Коментари:0
Турбулентност у савременом свијету изазвана је неконкурентним методама борбе неких западних земаља, саопштио је руски предсједник Владимир Путин на инвестиционом форуму ВТБ-а "Русија зове!".
- Савремени свијет карактерише висока турбуленција, која је у великој мјери узрокована неконкурентним методама са стране неких западних земаља - рекао је он.
Друштво
АМС РС издао упозорење за возаче
Према ријечима Путина, Западне земље желе да уклоне конкуренте и сачувају своје некадашње привилегије и монопол који им измиче.
По његовим ријечима, Западу не успијева да управља свјетском економијом помоћу санкција.
Како је истакао, апсолутна већина земаља свијета настројена је прагматично, Русија ће са њима сарађивати.
Градови и општине
Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона
- Што се тиче Русије, она свакако осјећа спољни притисак. Међутим, наша земља и наша економија се успјешно носе са овим изазовима - рекао је Путин.
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму