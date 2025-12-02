Logo
Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

Sputnjik

02.12.2025

15:53

Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију
Фото: Таnjug

Турбулентност у савременом свијету изазвана је неконкурентним методама борбе неких западних земаља, саопштио је руски предсједник Владимир Путин на инвестиционом форуму ВТБ-а "Русија зове!".

- Савремени свијет карактерише висока турбуленција, која је у великој мјери узрокована неконкурентним методама са стране неких западних земаља - рекао је он.

Према ријечима Путина, Западне земље желе да уклоне конкуренте и сачувају своје некадашње привилегије и монопол који им измиче.

По његовим ријечима, Западу не успијева да управља свјетском економијом помоћу санкција.

Како је истакао, апсолутна већина земаља свијета настројена је прагматично, Русија ће са њима сарађивати.

- Што се тиче Русије, она свакако осјећа спољни притисак. Међутим, наша земља и наша економија се успјешно носе са овим изазовима - рекао је Путин.

Владимир Путин

Русија

