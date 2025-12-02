Приведена Федерика Могерини

Извор:
Белгијска полиција привела је бившу шефицу европске дипломатије Федерику Могерини у случају преваре у вези са програмом обуке дипломата који је финансирала ЕУ, објавио је лист „Соар“.
Федерика Могерини је ректор Колеџа.
Раније је Европско тужилаштво саопштило да су у сједишту Службе за спољне послове Европске уније и Европског колеџа у Брижу извршени претреси у оквиру истраге о злоупотреби средстава.
Могерини je oбављала функцију високог представника ЕУ за спољну политику и безбjедност од 2014. до 2019. и у том својству је била посредник у дијалогу Београда и Приштине.
