Приведена Федерика Могерини

Извор:

Агенције

02.12.2025

13:41

Фото: Youtube / Printscreen / Sky News

Белгијска полиција привела је бившу шефицу европске дипломатије Федерику Могерини у случају преваре у вези са програмом обуке дипломата који је финансирала ЕУ, објавио је лист „Соар“.

Федерика Могерини је ректор Колеџа.

Раније је Европско тужилаштво саопштило да су у сједишту Службе за спољне послове Европске уније и Европског колеџа у Брижу извршени претреси у оквиру истраге о злоупотреби средстава.

Могерини je oбављала функцију високог представника ЕУ за спољну политику и безбjедност од 2014. до 2019. и у том својству је била посредник у дијалогу Београда и Приштине.

Тагови:

Federika Mogerini

Европска унија

korupcija

