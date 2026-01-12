Logo
Лучић: Отклоњени готово сви кварови настали усљед сњежних падавина

Извор:

СРНА

12.01.2026

11:48

Лучић: Отклоњени готово сви кварови настали усљед сњежних падавина
Фото: Elektro Bijeljina

Радници "Електро-Бијељине" отклонили су готово све кварове на дистрибутивној мрежи и електроенергетским објектима и тако омогућили редовно снабдијевање корисника, рекао је Срни извршни директор за теренске операције овог предузећа Милан Лучић.

Лучић је навео да је преостало да отклоне већи број кварова на нисконапонској мрежи на подручју Милића и Власенице.

Он је нагласио да су екипе из Бијељине и Угљевика и данас на терену и до се краја дана очекује да ће сви корисници имати уредно напајање.

Директор "Електро-Бијељине" Бојан Савић рекао је раније да је један од главних приоритета реконструкција електродистрибутивне мреже и да се на томе успјешно ради дуже од годину дана.

"Посљедње велике падавине и проблеми које су изазвале најбољи су показатељ значаја процеса реконструкције и изградње мреже, посебно у оним срединама гдје је она стара неколико деценија", рекао је Савић.

Elektro Bijeljina

kvarovi

