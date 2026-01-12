"Електрокрајина": Највећи број потрошача има струју, екипе на терену

Извор:
СРНА
12.01.2026
11:24
Највећи број потрошача на подручју "Електрокрајине" има уредно снабдијевање струјом, а у току је санирање преосталих кварова, углавном на нисконапонској мрежи, речено је Срни у овом предузећу.
Портпарол "Електрокрајине" Предраг Клинцов навео је да још постоје појединачни краћи прекиди у напајању мањег броја потрошача.
Клинцов је рекао да су обилне сњежне падавине крајем децембра и почетком јануара узроковале прекиде на више средњенапонских далековода и постројења широм крајишке регије, најчешће у брдовитим и шумским подручјима због обрушавања грања преко стубова и водова, те кидања проводника под теретом мокрог снијега и леда.
Он каже да теренске екипе "Електрокрајине" тренутно отклањају проблеме на појединим преоптерећеним трафостаницама и санирају мањи број преосталих кварова, углавном на нисконапонској мрежи, како би сви потрошачи имали уредну испоруку електричне енергије.
Клинцов је оцијенио да је посљедња четири дана ситуација неупоредиво повољнија у односу на прву седмицу јануара.
